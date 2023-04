Melissa Satta accusata di “portare sfiga” al fidanzato Berrettini

Ancora polemiche contro Melissa Satta.

Non si placano le polemiche contro Melissa Satta, accusata di “portare sfiga” al suo fidanzato Matteo Berrettini, che non sta giocando bene. Il tennista sembrerebbe distratto dalla bella ex Velina, almeno secondo le accuse del web.

La showgirl si è sfogata contro queste malelingue, accusandoli anche di sessismo a causa di alcuni commenti ricevuti. “È da un po’ di mesi che ricevo messaggi di insulti che definisco di bullismo e anche di sessismo – si lamenta la Satta in un video sui social – due temi molto importanti e ai quali sono molto sensibile. È un messaggio che voglio lanciare per le tante ragazze che vivono ogni giorno situazioni del genere”.

I commenti ricevuti da Melissa Satta in effetti sono davvero pesanti. “Perché non ti fidanzi con un muratore?”, le ha chiesto un hater. E ancora: “Lo hai prosciugato”. Fino a commenti ben più gravi e volgari che accusano l’ex Velina di Striscia La Notizia di essere una “mangia uomini”. È qui, ma anche dopo aver letto sui giornali titoli che l’accusano di portare sfortuna, che la showgirl è voluta intervenire sperando di calmare la situazione.

