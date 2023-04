Si accedono le luci a Olbia, riparte la tradizione del Matherland

Fino al 15 maggio il Matherland sarà a Olbia

La tradizione continua, il Matherland illuminerà Olbia fino alla festa di San Simplicio: il luna park resta in città fino al 15 maggio. In via Figoni la festa comincia oggi. “Da sessant’anni siamo una presenza fissa a Olbia – commenta Corrado Marengo -. Si può dire che la festa sia cresciuta con noi e noi con la festa: siamo cresciuti insieme“.

“Quest’anno siamo presenti a Olbia grazie all’ospitalità di un privato, l’imprenditore Giovanni Azzena – spiega Marengo -. Ci ospita a titolo gratuito nei terreni, consentendoci così di continuare la tradizione”. Il Matherland è il luna park più grande della Sardegna ed è l’unico complesso in Italia a girare sempre compatto e unito. “Come ogni anno, anche stavolta saranno presenti delle novità e saranno due – conclude il decano dei giostrai -. Per quanto riguarda le offerte stiamo definendo tutti gli accordi, ma saranno confermate le iniziative degli anni precedenti”.

Per la gioia di grandi e piccini a Olbia non ci sarà che l’imbarazza della scelta con due luna park che coloreranno le serate primaverili.

