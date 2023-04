Olbia partecipa all’evento nazionale per l’inclusione dei Rom

L’incontro sull’inclusione di Rom e Sinti si era tenuto a Roma.

Il Comune di Olbia ha partecipato all’evento ”(Più) Partecipazione, Inclusione e Uguaglianza. Rom e Sinti in Italia nella nuova Strategia Nazionale” L’evento è stato organizzato da UNAR in collaborazione con Roma Capitale e con il supporto di Formez PA.

La giornata si è tenuta a Roma la scorsa settimana ed ha visto la partecipazione di istituzioni locali, centrali e internazionali. Il fine dell’evento era discutere e confrontarsi sui temi legati all’inclusione e alla partecipazione alla luce della nuova Strategia Nazionale di uguaglianza, di Rom e Sinti (2021-2030), adottata dall’Italia nel maggio scorso in attuazione della Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 12 marzo 2021 (2021/C 93/01). Il filo rosso della giornata è stato il confronto intorno alle azioni necessarie a supportare la promozione delle politiche e l’attuazione delle misure nazionali, regionali e locali per il raggiungimento degli obiettivi della Strategia, secondo le linee guida, i principi e le procedure individuati dalla Strategia stessa.

“Attraverso le varie sessioni, in un’alternanza di interventi e tavole rotonde, abbiamo toccato i temi dell’antiziganismo, delle politiche attive, delle discriminazioni multiple, dei diritti umani e del diritto allo studio – afferma l’assessora ai servizi alla persona Simonetta Lai -. È stata una importante occasione di confronto, durante la quale abbiamo potuto apprendere da altre realtà e dare il nostro contributo, capendo che viviamo situazioni analoghe: è molto difficile far integrare completamente gli appartenenti a queste etnie nella nostra società, pensando di far abbandonare loro le usanze e le tradizioni radicate. La riflessione che abbiamo condiviso è che ci si deve attivare con attività di inclusione specifiche nei loro confronti per superare situazioni di emarginazione e degrado, come stiamo facendo da tempo nella nostra città. Grazie a queste politiche abbiamo potuto constatare miglioramenti rispetto alle situazioni precedenti: molte famiglie si sono completamente integrate, altre stanno procedendo il percorso con successo”.

