Primo selfie di Melissa Satta con Berrettini: pioggia di critiche

Il primo selfie di Melissa Satta con il nuovo fidanzato.

Melissa Satta e Matteo Berrettini hanno deciso di apparire per la prima volta sui social. L’ex Velina sarda ha pubblicato un selfie che li ritrae in una posa tenera e innamorata. Una fotografia che ha fatto incetta di like, ma purtroppo anche di critiche.

A finire nell’occhio del ciclone è ancora Berrettini, dove gli haters ancora una volta gli hanno ricordato il suo momento complicato nello sport. Dopo l’eliminazione dal torneo, Melissa lo ha raggiunto a Miami per consolarlo un po’ e trascorrere con lui qualche giorno come testimonia il selfie incriminato. Qui i due sono stati sommersi di critiche, in particolare rivolte a Matteo Berrettini, accusato di essere ormai distratto dalla bellissima showgirl. “C’era una volta un tennista”, ha scritto un hater, seguito da una valanga di offese. “Carriera finita”, scrive un altro. Critiche rivolte anche all’ex Velina Melissa Satta. “Lo hai sfinito”, scrive qualcun altro.

