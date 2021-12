Ancora neve e freddo in Sardegna, allerta meteo della protezione civile

Il meteo in Sardegna: possibili nevicate anche sotto i 600 metri.

Ancora freddo e neve in Sardegna. Dopo le nevicate della scorsa settimana che hanno causato notevoli disagi, soprattutto in provincia di Nuoro, la protezione civile ha emanato una nuova allerta dalle ore 12 di oggi e fino alle 12 di domani, lunedì 5 dicembre.

Dalle ore centrali di oggi, domenica 5 dicembre 2021, e fino alle ore centrali del giorno seguente, sulla Sardegna si prevedono precipitazioni, sparse sul settore occidentale e isolate altrove, anche a carattere di rovesci o temporali isolati.

Le precipitazioni potranno essere nevose con accumulo, inizialmente oltre i 900 metri di quota, in progressiva discesa fino ai 600 metri. Locali nevicate senza accumulo saranno possibili anche a quote inferiori. le precipitazioni avranno cumulati (in acqua equivalente) deboli o, puntualmente, moderati. date le temperature in progressivo calo, su tutta l’isola saranno inoltre possibili gelate, localmente anche a quote inferiori ai 600 metri.