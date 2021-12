In vendita le stelle di Natale a La Maddalena.

Anche per quest’anno a La Maddalena Sportisola sarà presente in Piazza Umberto I per la vendita e la distribuzione delle stelle di Natale, e confida nel gran cuore dei maddalenini per aiutare l’Ail nonostante il proseguimento dell’emergenza sanitaria.

Grazie al patrocinio del Comune di La Maddalena, i volontari saranno presenti in Piazza Umberto I, l’11 e 12 dicembre, salvo maltempo e fino ad esaurimento delle piante. Al fine di evitare assembramenti e nel pieno rispetto delle normative anti covid, l’Asd invita la popolazione a prenotare tramite messaggi, whatsapp, mail o telefonate la propria pianta, per poterla ritirare in sicurezza al gazebo o riceverla tranquillamente al proprio domicilio.

Anche per il 2021 la presidente di Ail Sassari, la Dottoressa Marilena Rimini Fiori, ha richiesto ed ottenuto che il prezzo di ogni pianta rimanesse invariato a 10 € e che, nella scelta del distributore venisse garantita la presenza di vivai sardi, per ogni pianta che verrà acquistata, l’intero ricavato verrà devoluto alla sezione sarda di Ail Sassari che, grazie all’aiuto dei donatori, potrà:

sostenere la Casa alloggio AIL, per accogliere gratuitamente i malati e i loro familiari;

finanziare servizi Socio-Assistenziali per le famiglie in difficoltà;

sostenere la Ricerca Scientifica e le borse di studio per giovani ricercatori

supportare i Centri di Ematologia, anche con la donazione di dispositivi di protezione personale;

potenziare le cure domiciliari per adulti e bambini, riducendo l’affluenza in ospedale ai casi più urgenti;

offrire sostegno psicologico a pazienti e familiari;

portare a casa dei pazienti farmaci e beni di prima di necessità.

Le Leucemie, i Linfomi e il Mieloma non si fermano di fronte al Coronavirus e oggi più che mai i pazienti hanno bisogno di terapie, assistenza nei centri specializzati e a casa, conforto e supporto psicologico.

La stella di Natale potrà essere prenotata al 3477284654 o contattando via mail sportisolamaddalena@gmail.com o sulle pagine Facebook ed Instagram di Sportisola. Si potrà ritirare l’11 e il 12 dicembre dalle ore 10 alle ore 18.