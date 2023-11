Golfo Aranci premia le migliori foto pubblicate su Facebook

Il concorso fotografico di Golfo Aranci.

Il Comune di Golfo Aranci, nell’ambito del progetto “Golfo Aranci Mon Amour” ha indetto il challenge fotografico “Golfo Aranci in uno scatto“, con l’obiettivo di promuovere il territorio e il suo patrimonio storico-artistico e naturalistico, attraverso la fotografia e la capacità espressiva di ogni partecipante.

Il challenge, che si concluderà lunedì 20 novembre, alle ore 10, è senza alcuno scopo di lucro e ha la finalità di promuovere, attraverso l’acquisizione di materiale fotografico, Golfo Aranci come destinazione turistica.

La partecipazione è gratuita, aperta sia a un pubblico esperto che ad amanti della fotografia, maggiori di 18 anni, anche non residenti nel Comune di Golfo Aranci. Sarà possibile candidare fotografie già pubblicate sui propri profili delle seguenti tematiche: ambiente e natura; mare e spiagge; arte e cultura; enogastronomia locale; attività sportive.

Sarà possibile trasmettere fino ad un massimo di 5 fotografie fino a lunedì 20 novembre 2023 ore 10.00. Le immagini dovranno essere caricate nel modulo di iscrizione presente al seguente link: bit.ly/golfoarancichallenge.

Le fotografie, con perfezionamenti di colore, contrasto o esposizione, potranno affrontare uno o più temi tra quelli indicati in maniera libera e creativa purché rappresentative del territorio di Golfo Aranci.

A titolo esemplificativo e non esaustivo le fotografie potranno mostrare paesaggi e panorami, siti e monumenti di interesse storico – artistico, momenti di svago all’aperto, passeggiate al mare o in montagna, piatti tipici locali. Non saranno ammesse fotografie di nudo.

Durante il challenge tutte le fotografie ricevute nei tempi e nelle modalità prescritte verranno pubblicate sulla pagina Facebook ufficiale @golfoaranciturismosardegna.

A valutare sarà il pubblico del web che potrà votare la propria fotografia preferita tra il 23 e il 27 novembre 2023 ore 10.00 ed entro il 29 novembre 2023 verranno proclamate le tre fotografie che avranno ottenuto il maggior numero di reazioni. Le fotografie vincitrici verranno pubblicate, col nome degli autori e delle autrici, per 2 settimane: sui canali ufficiali del Comune, ovvero “Golfo Aranci Mon Amour” e “fissate in alto” in cima alla pagina; come stories.

Le fotografie vincitrici, inoltre, verranno stampate, nei formati e nei supporti che saranno ritenuti più opportuni e collocate presso l’Infopoint Turistico di Golfo Aranci o altra sede individuata dal Comune per una stagione estiva. Per informazioni e chiarimenti è possibile scrivere, entro il 17 novembre 2023 ore 12.00, a social@golfoarancimonamour.it.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui