La Smeralda Holding regala corsi a residenti di Olbia e Arzachena

La Smeralda Holding ancora una volta regala corsi gratuiti ai residenti di Olbia e Arzachena: tennis, golf, inglese, tedesco e francese. La nuova stagione dei corsi di “Smeralda Holding per il territorio” si aprirà il 20 novembre, quando prenderanno il via le lezioni della “Smeralda Language Academy” che comprendono:

inglese per bambini e ragazzi

per bambini e ragazzi inglese per adulti

per adulti francese e di tedesco per adulti

Le lezioni saranno tenute dai docenti madrelingua qualificati della “The English School”, centro esami autorizzato del Trinity College of London. Ente accreditato dal Ministero della Pubblica Istruzione. Per partecipare ai corsi di lingua scrivere a smeraldalanguageacademy@gmail.com

Al via anche i corsi sportivi settimanali secondo questo calendario:

• Dal 18 novembre ripartirà il corso di golf nel prestigioso Pevero Golf durante il quale, sotto la guida di un professionista qualificato PGA, i partecipanti avranno l’opportunità di prendere lezioni suddivisi per fasce d’età tra junior (da 8 a 14 anni) e adulti (dai 15 anni in su). Per le iscrizioni scrivere a peverogolfclub@marriott.com

• Dal 20 novembre riprendono i tanto attesi corsi di tennis al Cervo Tennis Club, aperti a tutti, a partire dagli 8 anni. Per le iscrizioni scrivere a perilterritorio@smeraldaholding.com

“Formazione, educazione, salute e sport sono ancora una volta al centro dei progetti sociali del nostro Gruppo. Con l’obiettivo di apportare un significativo contributo alla qualità della vita, del tempo libero e del lavoro partecipando alla crescita individuale e comunitaria nel territorio in cui operiamo – dichiara Mario Ferraro, amministratore delegato di Smeralda Holding -. Come ogni anno alcune delle attività che offriamo alla comunità locale riguardano, infatti, tra le altre, l’ambito sportivo, come strumento di prevenzione, sviluppo e inclusione sociale, e l’ambito linguistico per contribuire alla crescita delle competenze professionali. L’apprezzamento e l’interesse crescente raccolto nelle passate edizioni è per noi un ulteriore stimolo a continuare a credere e a investire nel nostro programma di iniziative per la nostra comunità”

Per iscriversi, contattare via mail le rispettive segreterie:

lingue: smeraldalanguageacademy@gmail.com

golf: peverogolfclub@marriott.com

tennis: perilterritorio@smeraldaholding.com

