Pasticcio migranti al porto di Olbia, hanno lasciato Monastir ma non riescono a partire

Al porto di Olbia decine di migranti che non riescono a lasciare l’isola

Prima le polemiche per il sovrannumero al centro migranti di Monastir, poi la beffa dello stop al porto di Olbia. Sono decine le persone che da tre giorni stanno cercando di lasciare l’Isola, ma la documentazione in loro possesso non basta ai comandanti dei traghetti, che non li stanno facendo salire a bordo.

La situazione è sotto controllo, la maggior parte degli stranieri che doveva solo passare da Olbia ha i documenti in regola. Ma, tra loro, ci sono anche cittadini destinatari di provvedimenti di espulsione. Piuttosto che tornare a casa stanno però cercando di lasciare la Sardegna e raggiungere la Penisola. In questo momento sono tutti fermi al porto di Olbia.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui