La solidarietà della Regione.

“Se continui a fare attività con la Protezione civile, ti ritroverai con un buco nella nuca”. E’ questa la frase scritta su un bigliettino e lasciato ieri sul parabrezza dell’auto del presidente della Protezione civile di Villanovafranca, Gianni Follesa.

“E’ inaudito che proprio in questi giorni, che vedono gli uomini e le donne della Protezione civile impegnati in prima fila per l’emergenza coronavirus, qualche mente disturbata possa pensare di minacciare pesantemente chi sacrifica le proprie giornate a disposizione dei cittadini in difficoltà. La mia solidarietà e vicinanza a Follesa ed una forte condanna per la mano vigliacca che ha scritto quel grave messaggio”. Con queste parole, l’assessore regionale della Difesa dell’Ambiente, Gianni Lampis, ha commentato le minacce di morte ricevute dal presidente del gruppo di Protezione civile di Villanovafranca.

Solidarietà viene espressa anche dal presidente della Regione Christian Solinas. “Un gesto vile che colpisce – dice il presidente – uno dei tanti uomini che in questa drammatica emergenza stanno generosamente offrendo la propria opera per la tutela della salute pubblica. Auspicando che le indagini delle forze dell’ordine portino al più presto all’individuazione dei colpevoli, desidero manifestare al presidente Follesa la vicinanza e solidarietà mia e della Giunta Regionale”.

