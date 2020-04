L’interrogazione del deputato Deidda.

Il deputato di Fratelli d’Italia, Salvatore Deidda lancia un progetto con un interrogazione parlamentare per la creazione di un unico vettore nazionale.

“Poiché alla stato attuale, il blocco generalizzato dei voli sta causando molteplici difficoltà operative, continuo a sostenere l’ipotesi possibile di creazione di un grande vettore nazionale, in grado di competere non solo sul mercato straniero ma anche di sopperire alle gravi carenze infrastrutturali del Paese”.

“Tale progetto – cotinua Deidda – potrebbe avvalorarsi sia delle professionalità già assunte da Alitalia, sia di quelle del vettore Air Italy che, oltre a poter vantare personale altamente qualificato, possiede anche alcuni slot potenzialmente profittevoli. Per tali ragioni, ho deciso di presentare un’interrogazione parlamentare al Governo, affinchè si faccia carico di questa possibile e reale opportunità vista anche la situazione critica cui verte la società Air Italy che – lo scorso 11 febbraio – ha deliberato la liquidazione in bonis, la cessazione della propria attività e la cassa integrazione fino a fine 2020 per 1450 dipendenti”.

