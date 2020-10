I genitori si erano chiusi nell’auto.

Nella serata di ieri personale del commissariato polizia di Tempio Pausania ha tratto in arresto un venticinquenne tempiese, colpevole di maltrattamenti contro i genitori e di porto abusivo di armi.

Ad intervenire è stato un agente del locale Commissariato, libero dal servizio. Il poliziotto, sentendo schiamazzi e urla provenienti da un vicino parcheggio, ha notato un giovane armato di un grosso coltello che stava minacciando di morte due persone chiuse all’interno di un’autovettura.

Il ragazzo, mentre sferrava calci all’auto, continuava ad urlare ed inveire nei confronti degli occupanti, dicendo di volerli accoltellare e minacciandoli di morte. Il poliziotto e le pattuglie del controllo del territorio, giunte rapidamente sul posto, sono riuscite a bloccare il giovane impedendogli di sfondare il finestrino.

Successivamente, gli agenti hanno proceduto all’identificazione degli occupanti del veicolo che erano i genitori del ragazzo, che temendo per la loro incolumità si erano chiusi all’interno della loro autovettura. L’uomo, dopo essere stato accompagnato presso gli uffici del locale Commissariato è stato tratto in arresto per maltrattamenti contro familiari e conviventi e per porto abusivo di armi.

Dopo le formalità di rito l’arrestato è stato tradotto presso il carcere di Sassari-Bancali in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.

(Visited 1.817 times, 1.840 visits today)