Il weekend trascorso in Gallura.

I centri commerciali erano chiusi, molti bar e ristoranti non hanno alzato le serrande, ma in Gallura c’era un sole che faceva ricordare più la primavera che l’autunno, con il picco di 24 gradi. E così in tanti, per cercare di allentare le tensioni da questa nuova ondata di coronavirus e di mini lockdown hanno deciso di concedersi una bella gita fuori porta.

Campagne, montagna e c’è anche chi ha deciso di fare un salto al mare. E di farsi un tuffo. I temerari hanno raccontato che l’acqua era ancora calda ed il sole ha aiutato a sentire meno lo sbalzo termico.

Non tutti hanno indossato il costume, ma si sono accontentati di una passeggiata sul bagnasciuga. Anche i centri storici sono stati invasi di famiglie e bambini in pattini e bicicletta. Per ricordarci che non c’è solo l’estate per stare all’aria aperta.

(Visited 156 times, 209 visits today)