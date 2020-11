Mercatini in Gallura e Sassari.

Quest’anno l’emergenza coronavirus e le conseguenti restrizioni stanno mettendo a rischio anche le tradizioni di Natale a Sassari e in Gallura. Una tra tutte quella dei mercatini, tanto amati da grandi e bambini, che potrebbero saltare anche nelle zone gialle. Lo ha previsto il Dpcm del 3 novembre 2020, che vieta le “fiere e manifestazioni locali con prevalente carattere commerciale”.

Anche se le restrizioni hanno validità fino al 3 dicembre l’ipotesi di una proroga è tutt’altro che remota. Tra qualche settimana conosceremo le sorti dei mercatini. Uno spiraglio di luce si avrà solo nel caso che l’epidemia rallenti, almeno nelle zone gialle. In quel caso però sarà una corsa contro il tempo per l’allestimento, contando che sicuramente ci saranno comunque dei protocolli da rispettare.

Non saranno famosi come i mercatini del Trentino Alto Adige, ma anche a Olbia il mercatino è una delle tradizioni più rappresentative e più amate delle festività natalizie. Sono svariati i prodotti locali venduti negli stand di legno che, fino allo scorso anno, animavano il centro storico di Olbia.

A Golfo Aranci, il mercatino di Natale si integra ogni anno all’esclusivo Villaggio di Natale, e si unisce a manifestazioni e intrattenimento per bambini. Anche ad Arzachena potrebbe sparire il Villaggio di Babbo Natale, la replica della manifestazione allestita lo scorso anno in piazza Risorgimento, che oltre ai mercatini, prevedeva anche tanti eventi di contorno per bambini e famiglie.

Stesso triste scenario nelle altre località della provincia di Sassari. Ogni comune, infatti, aveva un suo caratteristico e locale mercatino di Natale. Oltre alla stessa città di Sassari anche a Nule, Bultei, Santa Maria Coghinas fino alla Befana il centro si illuminava a festa con mercatini, animazione per bambini, eventi legati all’enogastronomia e spettacoli.

