La denuncia della cantante di Olbia.

Costretta a mandare foto sexy in cambio del mantenimento. Sono pesantissime le accuse di Jessica Mazzoli nei confronti del suo ex Morgan, da cui ha avuto la figlia Lara. “Sono stata costretta a mandare foto hot a Morgan in cambio dei soldi, ho ceduto perché se non lo avessi fatto non mi avrebbe mandato i soldi del mantenimento”, ha denunciato la ex gieffina di Olbia.

Lo racconta al settimanale Nuovo, rivelando che da quando si è rifatta il seno, l’ex cantante le avrebbe chiesto continuamente di mandargli foto, altrimenti non avrebbe adempiuto ai suoi doveri di padre. La cantante rivela come Morgan in passato le avrebbe mandato le foto delle sue parti intime. “Pretendeva che lo ricambiassi”, racconta Mazzoli nell’intervista.

“Ho ceduto – aggiunge Jessica – il suo era un ricatto sottile, se non lo assecondavo avrei dovuto rincorrerlo per avere un bonifico. Mi criticheranno, lo so, ma l’ho fatto solo per mia figlia”. La cantante, oggi legata al rapper Diablo Baby, dichiara di non voler più avere a che fare con Morgan. “Chiederò l’affidamento di Lara, la situazione è insostenibile. Serve la firma di Morgan per qualsiasi cosa riguardi la bimba, voglio uscire da questo meccanismo umiliante. Non voglio sentirlo più, deve solo versare quanto dovuto a mia figlia”, ha detto.

