La Moby Legacy arriverà a Olbia a febbraio.

La Moby Legacy, nave gemella del Moby Fantasy, ha effettuato ieri sera il suo primo ingresso nel porto di Livorno dopo una navigazione di 32 giorni e 14.000 miglia nautiche. La nave, che ha un equipaggio guidato dal comandante Massimo Pinsolo, ha attraversato tre oceani per raggiungere il Mediterraneo. A partire dal 17 febbraio, la Moby opererà lungo la rotta Livorno-Olbia per la Sardegna.

Con una lunghezza di 237 metri, una larghezza di 32 metri e una stazza lorda di 69.500 tonnellate, la Moby Legacy è il traghetto passeggeri più grande al mondo, insieme alla Moby Fantasy. La nave può ospitare fino a 3.000 passeggeri e ha una capacità di carico rotabile di 3.850 metri lineari. Inoltre, ha standard elevati di sostenibilità, che la rendono all’avanguardia nel campo della tutela dell’ambiente e della riduzione delle emissioni.

Per celebrare l’arrivo del traghetto, la Compagnia ha lanciato una promozione speciale per i viaggiatori che prenoteranno il loro viaggio. La tariffa promozionale “Moby Legacy” parte da 54,80 euro e è valida per un passeggero con auto al seguito sulla tratta Livorno-Olbia-Livorno dal 10 gennaio al 30 settembre 2024, salvo disponibilità posti riservati all’iniziativa.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui