Arriva la seconda nave più grande al mondo, a Olbia la Moby Legacy

La Moby Legacy arriva a Olbia a fine gennaio.

A Olbia arriverà una nuova grande nave ecosostenibile della Moby. Dopo l’inaugurazione della Fantasy, avvenuta lo scorso giugno, ci sarà un secondo nuovo traghetto che prenderà servizio a fine gennaio per la tratta Livorno-Olbia.

Il gruppo Moby ha preso in consegna dal cantiere cinese Legacy, che è molto simile alla sua gemella Fantasy. La nave è partita oggi e arriverà in Italia a fine gennaio al porto di Livorno con i suoi 237 metri di lunghezza per 33 di larghezza. Si tratta così del secondo traghetto passeggeri più grande al mondo, con che accoglierà 3.000 passeggeri.

La Legacy è dotata di 441 cabine, 400 poltrone e 3.800 metri lineari di carico rotabile pari a 1300 auto e 300 camion. Come la sua gemella Fantasy è una nave ecosostenibile, che promette una riduzione del 50% delle emissioni di Co2 rispetto ai traghetti che operano ancora oggi nei porti. La nave può inoltre essere alimentata a Gnl ed è predisposta per ricevere l’alimentazione da terra assicurando emissioni zero in porto.

