Grave incidente sul lavoro a Buddusò, chi è la vittima e cosa è successo

Chi era Sergio Miride Vannini.

Oggi due paesi sono stati coinvolti da un grave lutto. E’ originario di Bono, Sergio Miride Vannini, l’uomo morto a 63 anni dopo una caduta dal tetto di un capannone a Buddusò. Il grave incidente è accaduto questa mattina nel paese al confine tra il Sassarese e la Gallura, quando il fabbro ha fatto un volo di diversi metri, che gli è stato fatale.

L’uomo, proprietario di una ditta di metalli, stava lavorando in un capannone agricolo a Buddusò, quando ha perso l’equilibrio cadendo dal tetto. Purtroppo quando sono arrivati i soccorsi era per lui troppo tardi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, lo Spresal per indagare sulla tragica fatalità. Vannini lascia una moglie e due figlie ed era molto conosciuto nel suo paese, Bono, che lo ricordano come una persona socievole e circondata di amici.

