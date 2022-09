Morto per un malore in spiaggia: “Quegli angeli hanno provato a salvarlo”

La tragedia di San Teodoro.

A nulla sono serviti i tentativi di salvare un 78enne, morto a causa di un malore nella spiaggia di Lu Impostu a San Teodoro. Il turista, che si trovava là per godersi le vacanze, è morto sotto gli occhi increduli dei bagnanti, nonostante i vari tentativi di rianimazione.

Sul posto era giunto è anche l’elisoccorso del 118 e i carabinieri della Compagnia di Siniscola. Quei terribili attimi li racconta una donna, che si trovava in spiaggia con la sua famiglia. “I bagnini di uno stabilimento della spiaggia, appena è stato lanciato l’allarme – racconta la turista, che ha assistito a tutta la scena -, sono corsi per cercare di soccorrerlo e salvargli la vita e chiamato i soccorsi. Nel frattempo hanno effettuato un lungo massaggio cardiaco. L’uomo non prendeva conoscenza e non respirava, e, purtroppo, anche quando sono arrivati i medici del 118, che hanno solo potuto constatare il decesso. Comunque, quei bagnini si sono comportati in modo molto professionale“.