Un nuovo vandalismo a La Maddalena.

Vandali in azione a La Maddalena, contro un’area gioco. E’ successo nell’oasi di San Francesco, nella zona di Guardia Vecchia. Ignoti hanno distrutto i giochi le panchine e imbrattato vari punti del parchetto. A causa delle condizioni del parco giochi, l’amministrazione comunale non ha potuto fare altro che rimuovere gli scivoli e le altalene danneggiati.

Un atto di vandalismo a poche settimane di distanza da quello che si è verificato sulla spiaggia Nido d’Aquila, dove alcuni cartelli sono stati imbrattati con della vernice. A dare notizia dell’ultimo gesto di inciviltà e frustrazione l’amministrazione comunale della cittadina, che ha deciso di affrontare questo fenomeno con un altro approccio, partendo dal punto di vista che si tratta specialmente di ragazzi annoiati. “E’ anche vero che negli ultimi 30 anni non sono mai state realizzate aree per i ragazzi, – scrivono sui social -, un’esigenza sociale che va assolutamente affrontata. Per questo stiamo realizzando parchi giochi, il primo campo da street basket della storia, campi da tennis, percorsi culturali e progetti di formazione con la scuola.Perché la malvivenza si sconfigge investendo sulla cultura e sullo sport”.