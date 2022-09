Mazzata per negozi e hotel di Olbia. “Bollette fino a 200mila euro”

Il caro bollette colpisce ancora le attività di Olbia.

Il caro bollette colpisce anche Olbia, dove ristoranti, negozi e hotel hanno ricevuto vere e proprie mazzate nel mese di luglio. Una situazione pesante, che sta mettendo a dura prova numerosi commercianti della città, costretti a situazioni drastiche per restare sul mercato.

I dati raccolti da Confcommercio Olbia sono allarmanti. “Ci sono albergatori che hanno avuto aumenti del 500% – spiega il direttore di Confcommercio Olbia, Nino Seu -. Questo è emerso grazie alla Federazione degli albergatori, che ha messo in confronto le bollette di luglio 2021 con quelle dello stesso mese di quest’anno. C’è in particolare un hotel che ha ricevuto una bolletta di 200mila euro”.

Le mazzate coinvolgono anche i ristoratori e gli altri commercianti della città. “Alcuni bar e ristoranti hanno ricevuto bollette che dai 3000 euro sono arrivate ai 12mila – prosegue Seu -. Per questo motivo Fipe ha deciso di fare un’iniziativa che presto arriverà anche a Olbia, e che partirà da un gruppo di ristoratori, che è quella di esporre la bolletta in vetrina. Purtroppo altri di loro hanno preso decisioni drastiche, come ridurre il personale o aumentare i prezzi per poter fronteggiare questi aumenti ingiustificati”.