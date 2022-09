L’ordinanza di Olbia contro la West Nile.

Il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi ha pubblicato un’ordinanza per prevenire la diffusione della Febbre del Nilo, detta West Nile Disease e dell’Usutu. Il provvedimento è scaturito in seguito alla nota informativa della Assl Gallura, concernente il rafforzamento delle misure di prevenzione, sorveglianza ed interventi in risposta alla circolazione del virus.

Il primo cittadino ha quindi, tramite l’ordinanza, posto in essere tutte le opportune iniziative di prevenzione dirette alla popolazione generale ed alle categorie di soggetti maggiormente esposti. “Lo scopo è quello di potenziare la capacità della collettività e degli individui di ridurre i focolai di sviluppo larvale del vettore – dice Nizzi- e procedere all’adozione delle necessarie misure di prevenzione individuali. La situazione attuale non desta particolare preoccupazione, ma proprio per questo dobbiamo agire subito per evitare che il virus possa diffondersi”.

Nello specifico, l’ordinanza dispone che non siano abbandonati negli spazi aperti pubblici e privati oggetti e contenitori di qualsiasi natura e dimensione (copertoni, bottiglie, lattine, bidoni, barattoli, sottovasi, ecc.) nei quali possa raccogliersi acqua piovana stagnante in quanto potenziale sede di sviluppo delle larve di zanzare. Nel provvedimento, il Comune ha ordinato di procedere, ove si tratti di contenitori o serbatoi non abbandonati, alla loro chiusura mediante coperchi o teli e, qualora non sia possibile, favorire il regolare ricambio di acqua o lo svuotamento settimanale per evitare lo sviluppo dei focolai di larve di zanzare nelle acque stagnanti; di svuotare le fontane e le piscine non in esercizio o di evitare il ristagno di acqua; di tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, da sterpi e rifiuti di ogni genere, e sistemarli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza; di provvedere, in caso di attività di cantiere o in casi simili, alla sistemazione del suolo in modo da evitare raccolte di acque.

Il sindaco raccomanda inoltre ai cittadini di utilizzare insetticidi e repellenti cutanei e, all’aperto, indossare indumenti di colore chiaro che coprano la maggior parte del corpo.