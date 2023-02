La protesta dei pendolari di Olbia.

Da anni è impossibile partire in bus da Olbia per raggiungere Cagliari. Stessa identica situazione a Sassari, dove per arrivare al capoluogo mancano i mezzi Arst, mentre sono attive le corse a bordo di Trenitalia. Una situazione che nell’ultimo periodo sta provocando l’ira dei pendolari, che chiedono maggiori servizi.

Per raggiungere Cagliari, partendo da Olbia, il treno sosta a Chilivani per effettuare il cambio. Stesso discorso partendo da Sassari, visto che la tratta alla periferia di Ozieri è il punto di snodo verso il capoluogo gallurese e quello isolano. Per sviare il problema degli autobus Arst, sono presenti quelli privati. Ma in questo caso occorrerà prenotare, per non rischiare di restare a terra e raggiungere il capoluogo in treno.

“Certo, il treno è comodo. Però il bus lo preferisco. Anche perché fa meno tappe e arriva prima”, commenta un pendolare. Di parere analogo uno studente: “Le strade sono disastrate, forse è per quello che hanno preferito il treno. Ma non sarebbe meglio sistemarle e fornirci maggiori servizi?“.