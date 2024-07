Dopo l’aragosta Salmo butta in mare una cozza

Dopo il video dell’aragosta liberata in mare Salmo si prende in giro e lancia in acqua una cozza di “zio Angelo del Chiringuito”. Hanno avuto molta eco le immagini del rapper olbiese che compra al ristorante l’aragosta viva e poi la lascia andare in mare. La scena ha diviso i commentatori tra chi ha apprezzato il gesto, chi lo ha criticato e chi ne ha approfittato per prendere in giro Salmo. Quest’ultima è la reazione che ha avuto anche lui, pubblicando un nuovo video. Un’auto-parodia del primo.

Lo sguardo dell’aragosta viva al ristorante aveva smosso la sua coscienza e aveva deciso di pagare il super conto per restituirla alla natura. La stessa scena l’ha ripetuta con una più proletaria cozza aperta a metà. Con un riferimento alla pasta con le cozze servita da Angelo Puztu, titolare del Chiringuito sulla spiaggia olbiese di Bados. Nell’ultimo video lancia la cozza in mare, nella sua valva solitaria. Per poi dirle addio salutandola con la mano. La cozza scompare nel mare gallurese, dove qualche pesce se la sarà già divorata.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui