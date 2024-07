Si ribalta di notte vicino ad Arzachena, una ragazza in ospedale

Una ragazza ferita nell’auto che si ribalta ad Arzachena

Esce di strada e l’auto si ribalta, una ragazza finisce in ospedale dopo un incidente stradale notturno vicino ad Arzachena. Verso le 5 del mattino la giovane stava passando in località Mirialveda, nella bretella che da Santa Teresina porta a Monticanaglia.

Per cause ancora da accertare la sua auto è uscita fuori strada e si è ribaltata. Per soccorrere la giovane è stato necessario l’intervento di un’ambulanza che si è occupata del trasferimento al Pronto soccorso. Per effettuare i rilievi, verificare l’eventuale presenza di altre auto e ricostruire la dinamica dell’incidente è intervenuta anche la Polizia stradale.

