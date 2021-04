Un cortocircuito ha distrutto il Mama Beach.

L’incendio del Mama Beach, avvenuto 2 settimane fa ad Olbia, non è stato un atto doloso. A chiarirlo sono stati i vigili del fuoco e la polizia, che hanno accertato come le fiamme siano divampate in seguito ad una scintilla del cavo elettrico sistemato sotto il pavimento in legno.

Ad andare a fuoco, inizialmente, era stata la veranda esterna. Le fiamme, successivamente, si erano propagate ai lettini e ombrelloni interessando anche la parte interna. Ingenti i danni, che hanno superato i 300mila euro.

