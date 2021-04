La morte di Pasquale Ghisu ad Alà dei Sardi.

Aveva fatto pure il vaccino Pfizer, Pasquale Ghisu, 73enne originario di Ala’ dei sardi. Ma, nonostante questo, ha contratto il Covid 19. Per le complicanze dello stesso è stato ricoverato quindici giorni in ospedale a Sassari, ma ieri è deceduto a causa di una polmonite bilaterale.

Il dramma nel dramma è che anche la moglie Rita e le due figlie Angela ed Annarita, risultano attualmente positive al virus e non potranno per questo motivo presenziare ai funerali che si terranno oggi pomeriggio alle 15.30 nella chiesa di Sant’ Agostino ad Ala’ dei sardi. Una delle due figlie, si trova peraltro attualmente ricoverata in ospedale per Covid ed è quella le cui condizioni al momento destano più preoccupazione.

Ghisu aveva lavorato per tanti anni in Friuli come finanziare, per poi rientrare ad Ala’ dei sardi, dove conduceva una tranquilla vita da pensionato, coltivando le sue passioni, in primis la campagna. È anche il primo decesso per Covid 19 del paese. Il sindaco Francesco Ledda commenta così: “Spero che la gente capisca che bisogna stare attenti e faccio le mie condoglianze ed i miei migliori auguri di pronta guarigione a tutta la famiglia Ghisu”.

(Visited 1.042 times, 1.042 visits today)