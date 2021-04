No passa il concordato per il Geovillage.

No passa il concordato per salvare il Geovillage. E’ questa la decisione del tribunale fallimentare per la Real Effegi, la società della famiglia Docche che gestisce il complesso turistico di Olbia.

Dopo la richiesta di fallimento, legato ad un inchiesta per una presunta turbativa d’asta, il tribunale non ha quindi accettato il piano di rientro e di ristrutturazione del debito presentato da Fabio Docche. La decisione dei giudici segna la fine di un’epoca per il Geovillage, legato sin dalla sua realizzazione alla famiglia Docche.

Per il complesso, chiuso dalla fine dello scorso anno, si ipotizza un piano di rilancio dove sarà fondamentale il Cipnes. Il programma è di dare in affitto a un imprenditore, o gruppo di imprenditori, la struttura per circa un anno e poi, valutando anche il programma per la gestione del complesso, metterlo in vendita salvaguardando così il grande patrimonio.

