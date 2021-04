La zona rossa non si ferma gli arrivi: quasi 700 controlli nei porti della Gallura

I controlli nei porti della Gallura e della Sardegna.

La proroga della zona rossa in Sardegna non ferma gli arrivi. Sono state quasi 700 le persone controllate nei porti della Gallura tra le ore 18 del 22 aprile e le ore 18 del 23 aprile. Continua l’impegno del Corpo forestale della Regione in campo per vigilare sul rispetto delle regole stabilite agli arrivi sull’Isola.

In totale in Sardegna sono stati effettuati 1.984 controlli negli scali aeroportuali e portuali: 875 nell’aeroporto di Cagliari e 291 in quello di Alghero; 605 nel porto di Olbia, 103 in quello di Porto Torres, 55 a Golfo Aranci, 37 a Cagliari e 18 a Santa Teresa di Gallura.

