L’incidente questa mattina.

Stava accompagnando la nipotina di 8 anni a scuola quando un’auto le ha travolte mentre stavano attraversando sulle strisce pedonali in località Serra Perdosa a Iglesias.

Le due sono state subito trasportate in ospedale, ma per la donna di 67 anni non c’è stato nulla da fare: è morta durante il trasporto in ospedale con l’elicottero. Le condizioni della bambina invece non sono gravi.

Sul posto è intervenuta anche la polizia per i rilievi del caso e per accertare la dinamica dell’incidente.







