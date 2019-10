Ragazza perde il controllo dell’auto ed esce fuori strada.

Una giovane ventenne è uscita fuori strada, questa mattina, nella zona di Putzolu a Olbia.

Dalle prime informazioni la ragazza, che stava percorrendo la carreggiata in direzione Olbia per dirigersi a lavoro, ha perso il controllo dell’auto finendo in una cunetta.

Sul luogo i vigili del fuoco e i carabinieri di Olbia hanno messo in sicurezza la zona e ristabilito la viabilità.

La ragazza, fortunatamente illesa, è stata, comunque, soccorsa e trasferita al pronto soccorso di Olbia per accertamenti.

