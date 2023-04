La felicità della nonnina per Pasqua.

La nonnina ha ricevuto finalmente il pacco di Pasqua arrivato da Olbia grazie alla bontà di Antonio Tango e di un anonimo imprenditore olbiese. L’anziana, che abita a poco più i 100 chilometri dalla città, ha potuto finalmente festeggiare le feste pasquali come non aveva mai fatto in vita sua.

La 74enne aveva raccontato di non aver mai ricevuto un uovo di Pasqua e di non mangiare la colomba da anni, poiché non poteva permetterselo economicamente. Ora la nonnina ha ricevuto il pacco e ha potuto mangiare per la prima volta il suo uovo di cioccolato. “Quando l’ho aperto sembravo una bambina, ero troppo felice”, ha scritto l’anziana signora al “sindaco dei poveri”. “Sei veramente un angelo”, ha aggiunto l’anziana in un lungo messaggio indirizzato ad Antonio Tango, ringraziandolo per averle fatto trascorrere una Pasqua speciale.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui