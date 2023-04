La sorpresa di Pasqua alla nonnina vicino Olbia.

Si è conclusa con un lieto fine la storia della nonnina che si era rivolta ad Antonio Tango per poter mangiare dopo tanti anni l’uovo di Pasqua e la colomba. “Sono senza parole. Voglio dirti grazie, ti abbraccio forte e ti auguro una buona Pasqua – ha affermato la donna -. Il pacco è arrivato, non l’ho ancora aperto, ma il ringraziamento te lo faccio lo stesso. Sei stato il motore di tutto”.

L’anziana aveva scritto al “sindaco dei poveri” di Olbia, conosciuto proprio perché ogni anno rallegra le feste di chi non può permettersi nemmeno di avere un pasto caldo in tavola. La nonnina, che non abita a Olbia, sta vivendo di una piccola pensione che non le consente di comprare uovo di Pasqua e colomba. In uno screen, pubblicato da Antonio sui social, il messaggio della donna: “Sono anni che non vedo uova di Pasqua e nemmeno la colomba con la pensione minima che prendo. A me va bene così, W Gesù sempre”. Antonio Tango, commosso, si era messo in contatto con l’anziana. Alla vigilia di Pasqua il lieto fine.

