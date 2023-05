Nonnina malata tra l’immondizia e senza cibo a Olbia: “Abbandonata”

L’appello per una nonnina a Olbia.

Una nonnina di Olbia, malata terminale, vivrebbe in uno stato di abbandono in un’abitazione a Olbia, tra immondizia, sporcizia e senza nulla da mangiare. La situazione della 80enne che abita in periferia della città, è descritta da un amico di famiglia, il quale vuole restare anonimo, che ha fatto una denuncia choc.

“La signora è allettata e malata terminale – dichiara l’uomo -. Gli assistenti sociali fino a poco tempo fa l’hanno aiutata e la Devizia andava a ritirare i rifiuti, ma da un po’ di giorni non si presentano in casa”. Infine l’amico della nonnina ha dichiarato che ci sarebbero state diverse segnalazioni sulle condizioni della donna. “Prima andavano a portargli i pacchi della spesa e poi non ci sono più tornati”. L’olbiese racconta che lui le porta da mangiare e l’anziana non sarebbe in buone condizioni. “É magra magra – dice – Una cosa che mi dispiace dirti e che sia la figlia e che la mamma non avevano un bell’odore addosso, viste le condizioni in quella casa”.

La famiglia si troverebbe dunque in una situazione di povertà e disagio. “Anche la figlia non ha niente – dichiara -. perché, anche se ha un compagno, non lavora e non è economicamente sufficiente”. L’uomo ha poi lanciato un appello: “Vorrei solo che qualcuno si prodigasse nell’aiutare queste persone – afferma -. Vedere tutta quell’immondezza e la casa sporca mi ha fatto sentire male dentro”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui