La sorpresa di Pasqua per una nonnina lontana da Olbia.

Ha commosso tantissimo la storia della nonnina che si è rivolta ad Antonio Tango per poter mangiare dopo tanti anni l’uovo di Pasqua e la colomba. L’anziana si è rivolto al “sindaco dei poveri” di Olbia, conosciuto proprio perché ogni anno rallegra le feste di chi non può permettersi nemmeno di avere un pasto caldo in tavola.

La nonnina, che non abita a Olbia, si è rivolta a Tango perché vivendo di una piccola pensione non può permettersi di comprare uovo di Pasqua e colomba. In uno screen, pubblicato da Antonio sui social, c’è il messaggio della donna che dice: “sono anni che non vedo uova di Pasqua e meno la colomba con la pensione minima che prendo. A me va bene così, W Gesù sempre”. Antonio Tango, commosso, si è messo in contatto con l’anziana, ma lei gli ha detto che non abita a Olbia ringraziandolo comunque di cuore.

Tuttavia, il “sindaco dei poveri”, non si è lasciato intimorire dalla distanza e ha scoperto che la donna abita a 120 chilometri da Olbia. Così si è messo in contatto con un amico imprenditore, che vuole restare anonimo, molto attivo nella beneficienza. Questo pomeriggio sul suo gruppo Tango ha postato un messaggio con allegate alcune uova di Pasqua. “Amici, sono felicissimo – dice -. Ricordate la nonnina che mi ha scritto che non riceve da una vita né uovo né colomba? Mi sono impegnato un poco e ho scoperto che la nonnina esiste e vive a 120 chilometri. Come sempre mi ha chiamato il mio amico facoltoso e misterioso e mi ha detto che recupera tutti i dati della nonnina e gli invio un po’ di pacchi per Pasqua. Questo è solo l’inizio. La mia nuova amica anziana riceverà nel suo paese tutto questo ben di Dio, tutta roba di prima qualità”.

