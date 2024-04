La nuova area fitness a Tempio.

Verrà inaugurata sabato prossimo 20 aprile, la grande e moderna area fitness di Tempio Pausania: una struttura a cielo aperto appena completata, situata a poca distanza dal centro storico dell’antico capoluogo gallurese, immersa nel verde del compendio Pischinaccia-Rinaggiu, spazio a grande valenza naturalistico-ambientale frequentato da generazioni di tempiesi, viaggiatori e turisti.

La prima delle grandi opere realizzate in città.

Il Parco inclusivo di Rinaggiu, questo il nome della struttura, è la prima delle grandi opere realizzate a Tempio nell’ambito del progetto di programmazione territoriale dell’Unione dei Comuni Alta Gallura “La Città di Paesi della Gallura“. Dotato di ampi spazi attrezzati per lo sport, il fitness e il relax – 1 campo da basket, 1 campo da tennis, 3 campi da padel, 1 campo da calcio a 8, spazio e attrezzature per calisthenics, aree gioco e arte, una pista di pattinaggio, e un’area skate tra le più grandi in Sardegna – è pronto per accogliere atleti, sportivi, amanti della natura e chiunque voglia trascorrere momenti di svago all’aria aperta, in uno spazio aperto a tutti, curato e dotato di spogliatoi, servizi e punto ristoro.

L’inaugurazione dell’area fitness a Tempio Pausania.

L’evento inaugurale di sabato 20 aprile, promosso dall’Unione dei Comuni Alta Gallura e dall’amministrazione comunale di Tempio, avrà inizio al mattino alle ore 12.00 con un incontro istituzionale che si terrà nei locali della Palazzina Comando, adiacente al Compendio di Rinaggiu (viale Sacro Cuore), per fare il punto sullo stato di attuazione degli interventi relativi alla programmazione territoriale del progetto “La Città di Paesi della Gallura” (FSC 2014/2020 – Intervento CRP PT 10) e, nello specifico, al compendio di Rinaggiu, per il quale è stato realizzato, appunto, il primo lotto funzionale e per il quale si prevede il completamento con l’avvio degli interventi programmati nel nuovo Atto aggiuntivo, con ulteriori e importanti risorse finanziarie per il Parco di Rinaggiu.

I saluti istituzionali.

Dopo i saluti istituzionali e di benvenuto del sindaco di Tempio Gianni Addis e i saluti istituzionali del vicepresidente della Giunta regionale della Sardegna e assessore alla Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del territorio Giuseppe Meloni, appena insediato, del presidente dell’Unione dei Comuni Alta Gallura Gian Mario Mamia e di Roberto Ragnedda, presidente dell’Unione dei Comuni Gallura, interverranno Francesca Lissia e Sonia Congiu del Centro Regionale di Programmazione, con un approfondimento su La programmazione Territoriale, strategia di sviluppo per la crescita dei territori; seguirà Emiliano Deiana, presidente Anci Sardegna e referente politico del progetto che parlerà del Progetto di sviluppo territoriale “La città di paesi della Gallura” e Jeanne Francine Murgia, responsabile Ufficio Unico di progetto, che concluderà la sessione dei lavori con l’intervento “La città di paesi della Gallura”: focus sull’intervento Compendio di Rinaggiu.

L’appuntamento fissato per sabato pomeriggio.

L’inaugurazione del Parco inclusivo di Rinaggiu avrà luogo alle ore 16:30 alla presenza delle istituzioni regionali e locali, delle associazioni culturali e sportive del territorio e sarà una occasione di incontro e convivialità per la cittadinanza, il territorio e tutti coloro che vorranno partecipare per trascorrere un pomeriggio all’aria aperta, nel nuovo parco urbano della Città di Pietra.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui