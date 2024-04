La Petra segreta, via alla stagione nel resort di San Pantaleo

La stagione nel resort di San Pantaleo.

Il Petra Segreta resort & spa si prepara ad accogliere gli ospiti per la stagione estiva. Situato tra le colline di San Pantaleo, dietro la Costa Smeralda, è un rifugio di charme che unisce il lusso discreto di una dimora Relais & Chateaux all’eccellenza della cucina. I proprietari Rosella Marchese e Luigi Bergeretto hanno riaperto il resort con il nuovo maître de maison Valerio Cappiello.

Il resort offre un totale di 27 camere e suite, di cui 11 dotate di piscina privata riscaldata. Tutte le sistemazioni sono curate personalmente dalla proprietà, e recentemente è stata introdotta la Petra Signature Pool Suite. Questa nuova suite vanta una spettacolare vista sull’arcipelago di La Maddalena e offre oltre 100 metri quadri di spazio, con due camere da letto, due bagni completi di doccia, vasca e doppi lavandini, e un ampio salone con camino. Gli interni sono caratterizzati da tonalità morbide di tortora e sabbia, creando un’atmosfera luminosa e armoniosa con arredi minimali. Nel giardino, gli ospiti possono rilassarsi presso una piscina riscaldata di 30 metri quadri e godersi momenti di riposo sotto una veranda arredata.

Per concedere agli ospiti di rigenerarsi in vista dell’arrivo dell’estate, il resort propone il pacchetto Petra Escape: prenotando una Junior Suite e Deluxe Room per almeno 3 notti, si ottiene fino al 20% di sconto sulla migliore tariffa tariffa disponibile. L’offerta include, insieme al soggiorno, la prima colazione per due persone, l’accesso gratuito di 60 minuti (solo la mattina) per due persone al centro benessere con bagno turco, sauna romana, docce emozionali, area relax e il MediaPad per scaricare i giornali internazionali preferiti.

