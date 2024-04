Il Karate Club Golfo aranci torna da Roma con 4 medaglie

Trionfo dei piccoli atleti del Karate Club Golfo Aranci.

L’Asd Karate Club Golfo Aranci ha esordito al campionato nazionale di kumite organizzato dal Comitato nazionale CSAin con ottimi risultati. Alla competizione, che si è svolta al Palatorrino di Roma, a cui hanno partecipato 32 società di tutta Italia, la squadra della categoria fanciulli e ragazzi del maestro cintura nera v dan Bruno Mulliri ha conquistato una medaglia d’oro, due d’argento e una di bronzo.

Medaglia d’oro per Gaia Merella, che si conferma campionessa italiana di karate nella specialità del combattimento, categoria fanciulli. Gaia è scesa sul tatami di Roma, riuscendo ad esprimere tutto il meglio del suo karate, andando a segno con veloci e precisi pugni gyaku e con atletici mawashi – circolari alla testa -.

Soddisfazione anche per Sofia Sun e Mattia Merella che hanno conquistato entrambi la medaglia d’argento. Ottimo risultato, considerato che i giovani appartengono alla categoria “Fanciulli e ragazzi”: avranno ancora due anni ancora per migliorare e crescere nella categoria.

Grande esordio per l’atleta Giovanni Romor, al primo anno nella categoria Esordienti, classe molto dura e complicata nell’applicazione delle tecniche. Il giovane atleta gallurese porta a casa la medaglia di bronzo.

“Ringrazio gli atleti per l’impegno e la costanza negli allenamenti e per l’ottimo esordio di Roma”, afferma il maestro Bruno Mulliri. “Un doveroso ringraziamento anche all’amministrazione comunale di Golfo Aranci, che permette agli atleti del Karate Club Golfo Aranci di allenarsi in maniera proficua nella palestra comunale, e di dare un contributo portando il nome di Golfo Aranci alla ribalta nel panorama Nazionale del Karate”.

