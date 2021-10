La giunta del sindaco Nizzi a Olbia.

“Abbiamo ancora più voglia di lavorare per risolvere i problemi della città”. Il sindaco Settimo Nizzi dispensa sorrisi. Ha mantenuto la promessa: la sua giunta è stata fatta a tempo record “per metterci subito a lavoro e portare avanti i tanti progetti che abbiamo”. Nella sala del Municipio si respira l’entusiasmo della ripartenza, “grazie alla fiducia che ci hanno dato gli elettori. Una fiducia che ripagheremo”, assicurano i nuovi membri della squadra esecutiva al primo piano del Comune.

Volti noti e volti nuovi nel gruppo che amministrerà Olbia per i prossimi 5 anni. Deleghe riconfermate e ridistribuite in alcuni casi. Il braccio destro, ovvero il vicesindaco, sarà, come anticipato, Sabrina Serra, la più votata tra le donne, che diventa ufficialmente anche la prima vicesindaco rosa.

I nuovi assessori di Olbia.

Vediamo allora tutti gli assessori della nuova amministrazione Nizzi. Alla Serra (Forza Italia), oltre al ruolo di vicesindaco, va la delega all’Istruzione e Cultura, che aveva già seguito nel precedente mandato. Riconfermato nello stesso impegno anche per il compagno di partito Marco Balata, che si occuperà di Turismo e grande manifestazioni. L’altro azzurro entrato in giunta è Bastianino Monni a cui va la Pianificazione del territorio e l’Edilizia pubblica e privata.

La riconferma è arrivata anche per Simonetta Lai (Lista Nizzi) che torna ai Servizi sociali, mentre la squadra rosa viene completata da Elena Casu che si occuperà di Polizia locale, Protezione civile, Politiche giovanili e Sport e da Antonella Sciola ai Lavori pubblici e viabilità. Per i Riformatori la spunta Alessandro Fiorentino, che avrà l’assessorato al Bilancio, mentre per la Lega tocca a Vanni Sanna con la delega all’Area Transfrontaliera e al Commercio.

“Felice della squadra e dei risultati – ha commentato Nizzi -. È stata la miglior scelta possibile. Abbiamo una grande voglia di lavorare”. Già fissato anche il primo Consiglio comunale, che avrà come presidente Marzio Altana. Sarà giovedì prossimo e sancirà ufficialmente la ripresa dell’intera attività amministrativa di Olbia.