Gli assessori di Olbia.

Il sindaco Settimo Nizzi riparte nuovamente con una giunta fatta a tempo di record. Ecco chi sono i nuovi assessori di Olbia tra volti noti, riconferme e qualche novità. Una squadra formata da uomini e quattro donne presentate dal primo cittadino questa mattina nella sala del Municipio di Olbia

Il vicesindaco Sabrina Serra.

Sabrina Serra, 42 anni, sarà ufficialmente il primo vicesindaco donna di Olbia. Eletta con Forza Italia, è risultata la donna più votata a Olbia con 842 preferenze. A lei va anche la delega all’Istruzione pubblica e Cultura, che aveva già seguito nel precedente mandato.

L’assessore Marco Balata.

Per Marco Balata è una riconferma. A lui vanno le deleghe allo sviluppo del marketing turistico, fiere, mostre e mercati, grandi manifestazioni sportive e spettacolo.

L’assessore Antonella Sciola.

Antonella Sciola andrànno le deleghe ai Lavori pubblici e viabilità, trasporti pubblici, piano urbano al traffico, illuminazione pubblica e servizi connessi, servizio necroscopico e cimiteriale, politica mobilità e mobilità sostenibile, parchi urbani e servizi per la tutela dell’ambiente e del verde.

L’assessore Elena Casu.

Ad Elena Casu invece andranno le deleghe alla Polizia locale, Protezione Civile, politiche giovanili, programmazione manifestazioni nel settore sportivo.

L’assessore Alessandro Fiorentino.

Ad Alessandro Fiorentino vanno le deleghe al Bilancio e programmazione, entrate e politiche fiscali, patrimonio, innovazione tecnologica ed e-government.

L’assessore Bastianino Monni.

A Bastianino Monni le deleghe di Pianificazione e gestione del territorio, politiche abitative, edilizia privata e pubblica, condono edilizio, prevenzione e repressione dell’abusivismo edilizio e piani di risanamento.

L’assessore Simonetta Lai.

A Simonetta Lai vanno le deleghe di Funzione del settore sociale, servizi per l’infanzia e per i minori, strutture residenziali e ricoveri per anziani, assistenza a beneficenza pubblica, servizi diversi alla persona e tutela degli animali.

L’assessore Vanni Sanna.

Per Vanni Sanna le deleghe all’ cooperazione Area Transfrontaliera, Gect, sviluppo economico euromediterraneo e isole, servizi relativi al Commercio, artigianato, agricoltura, zootecnia, caccia e pesca.

I nuovi assessori di Olbia.