Un nuovo canile a disposizione della Gallura: “Presente anche un rifugio”

Il nuovo canile a disposizione della Gallura.

Domani, alle ore 11, sarà inaugurato il canile comunale La casa di Morgana presso la presso la sede operativa in località Padulo, strada statale 133 Tempio-Palau, al chilometro 9.200. La struttura non sarà soltanto al servizio del Comune di Tempio Pausania, ma dell’intero territorio dell’Alta Gallura.

Dotata di un’area box in grado di ospitare circa 60 cani e di un settore sanitario per la permanenza dei cani in osservazione, ha a disposizione ambienti e attrezzature al passo coi tempi, compresa una sala operatoria all’avanguardia.

L’assessore all’Ambiente e ai Lavori Pubblici Francesco Quargnenti ha dichiarato: “Seguo personalmente la nascita di questa struttura fin dal mandato di Andrea Biancareddu. Si tratta di un complesso modulare, che ha visto sorgere inizialmente il canile sanitario. Si è successivamente esteso in seguito all’acquisto di ulteriore terreno e alla costruzione del settore rifugio, fino a diventare la struttura altamente qualificata e attualmente prossima all’inaugurazione, in grado di fornire diversi servizi oltre all’essenziale accoglienza confortevole dei cani, fra i quali la microchippatura. L’aver portato il progetto in porto è oggi una grande soddisfazione”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui