Nuovo record di somministrazioni in Sardegna.

La campagna di vaccinazione segna un nuovo record di somministrazioni nell’Isola. Nelle ultime ventiquattro ore, contestualmente alla prima giornata degli open day, con il prolungamento dell’operatività fino alle mezzanotte in sei hub dell’Isola, e con l’avvio delle vaccinazioni a Carloforte, nell’ambito del progetto per le isole Covid-free.

Sono state somministrate 21.302 dosi, un dato che, sempre nella giornata di ieri, ha fotografato la Sardegna fra le prime dieci regioni per somministrazioni ogni centomila abitanti. In crescita anche le adesioni alla campagna, che, sul sistema di Poste Italiane hanno superato le 212 mila prenotazioni solo per la prima dose.

“Un ottimo risultato, che rispecchia le potenzialità del nostro sistema nell’ambito della campagna in corso – dichiara il Presidente della Regione Christian Solinas – . Abbiamo attivato sinergie importanti sul territorio e lavoriamo ogni giorno per potenziare la nostra capacità di risposta alla pandemia. Il grande impegno degli operatori in campo sta portando risultati concreti”.

Parole di soddisfazione anche dall’assessore regionale della Sanità, Mario Nieddu: “Premiati i grandi sforzi organizzativi e il lavoro costante del personale impegnato nei nostri hub e centri di vaccinazione. In questa campagna serve ancora il massimo impegno da parte di tutti, ma la Sardegna conferma, ancora una volta, di avere una macchina che funziona”.

