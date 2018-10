La denuncia di una donna di Olbia.

Ha raccontato di essere stata vittima di una baby gang. Un episodio di presunto bullismo. Forse un po’ eccessivo per descrivere la paura che ha provato nel vedere dei ragazzini con il cappuccio tirato sulla testa che imbracciavano delle armi giocattolo e forse qualche scherzo di Halloween. Ma quando il buio amplifica le sensazioni e rende tutto più sinistro è facile capire lo stato d’animo di questa donna, che percorreva, l’altra sera, da sola, una via periferica di Olbia.

“Si atteggiavano da delinquenti”, si sfoga la vittima. “Ho avuto paura che facessero del male a me a ai miei cani”, prosegue, prima di realizzare che quelle che avevano in mano i ragazzini, e che potevano sembrare delle armi, erano solo dei giocattoli.

Un malessere che riporta all’attenzione il problema della microcriminalità a Olbia. Sono numerosi gli episodi segnalati alle forze dell’ordine in questi mesi. E dal centro storico a via Vittorio Veneto fino a San Simplicio molti residenti dicono di non sentirsi più tranquilli come un tempo a rientrare a casa la sera.

