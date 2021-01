Il progetto del biodigestore a Olbia.

Il Cipnes ha pubblicato un avviso di gara d’appalto per la realizzazione del biodigestore nella discarica di Spiritu Santu a Olbia. Il progetto esecutivo prevede interventi di riqualificazione nella discarica di Murta Maria, ovvero della dotazione di un impianto di che produca compost di qualità e energia dai rifiuti organici prodotti. Dal biodigestore anaerobico sarà prodotto il biogas, ovvero a seguito di un processo di raffinazione sarà trasformato in biometano per essere immesso nella rete del gas di Olbia e soddisfare i bisogni energetici della infrastrutture industriali della città.

Il progetto costa 15milioni e mezzo di euro e in particolare si prevede la progettazione di opere come: l’adeguamento del compostaggio dei rifiuti; un nuovo impianto di digestione anaerobica; fornitura di macchinari per la raffinazione del compost e l’adeguamento di 4 biofiltri esistenti. Il bando di gara d’appalto sarà aperto a giugno del 2021.

