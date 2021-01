Il bilancio del presidente di Egas Albieri.

Un anno importante per il servizio idrico della Gallura. A dirlo fieramente è il presidente di Egas Fabio Albieri, l’ente che regola il Servizio idrico integrato regionale. “Abbiamo investito in tutti i centri della Gallura importanti risorse – ha premesso il presidente -, specialmente in 30 comuni, tra cui Olbia, che hanno un sistema idrico compromesso. Abbiamo disposto la riqualificazione di depuratori e una tappa importante del 2020 è stato il trasferimento dell’impianto di Murta Maria ad Abbanoa, con interventi costati 1milione e 200 mila euro dopo 15 anni di disservizi”.

Durante l’anno passato sono stati completati i depuratori di San Teodoro e Palau e sono in corso dei lavori importanti per efficientare il sistema idrico dell’Alta e Bassa Gallura. “Abbiamo chiuso la conferenza dei servizi per la diga di Lu Paddiolu ed entro sei mesi avremo finalmente l’appalto dei lavori, che daranno autonomia idropotabile all’Alta Gallura”, ha aggiunto il presidente di Egas.

Tanti anche i progetti per la bassa Gallura, tra cui figura anche Olbia. “Finalmente siamo arrivati alla fase del collaudo del potabilizzatore dell’Agnata – ha detto Albieri –. Prima dell’estate finalmente si avrà un servizio che soddisferà i bisogni crescenti sia di chi viene in vacanza che degli abitanti. Le previsioni per il 2021 sono il superamento dei problemi di efficenza idrica in Gallura. Abbiamo per l’anno nuovo tantissimi interventi in programmazione”.

