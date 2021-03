Il nuovo hub di Olbia.

Da oggi anche Olbia potrà contare sul suo hub per le vaccinazioni anti Covid. Quarto in Sardegna, dopo quelli di Cagliari, Sassari e Nuoro è stato inaugurato questa mattina ed è subito iniziata la somministrazione delle prime dosi per gli anziani over 80.

Alle 9 la cerimonia di inaugurazione della struttura, sulla Statale 125 Orientale Sarda negli spazi dell’ex concessionaria Audi, con la benedizione del vescovo.

Sono più di 1.200 i metri quadri a disposizione degli operatori e degli anziani che possono contare su quattro banchi per la registrazione dei pazienti, di cui uno dedicato all’accesso delle persone disabili. Sei sono le postazioni destinate all’anamnesi, ossia punti dove i medici valutano lo stato di salute dei pazienti e l’eventuale non idoneità al vaccino. Dieci, invece, i punti vaccinali dell’Hub olbiese.

“Sono contento di vaccinarmi – ha detto Mario, 80enne olbiese –, spero che tanti possano farlo perché alla nostra età è più rischioso”. In questa prima fase saranno vaccinati circa 300 pazienti al giorno, ma il centro potrà raggiungere i 1.200 vaccini al giorno.

Presente alla cerimonia anche il sindaco Settimo Nizzi che ha voluto rimarcare l’importanza del vaccino per sconfiggere il Covid. “Il vaccino è sicuro e io lo raccomando anche ai miei pazienti – dichiara il primo cittadino -, quindi non devono spaventarsi per alcune notizie che non sono legate al vaccino, spero che la popolazione si vaccini quanto prima”. L’obiettivo della città di Olbia è effettuare 1200 vaccini al giorno. Lo ha detto il commissario dell’Ats Massimo Temussi. “Bisogna accelerare al massimo e ci stiamo lavorando – ha dichiarato -, bisogna arrivare a effettuare una vaccinazione di massa tra aprile e maggio”.













