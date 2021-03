Il controllo all’aeroporto di Olbia.

I funzionari Agenzia delle dogane e dei Monopoli di Sassari, in servizio all’Aeroporto Costa Smeralda di Olbia, in sinergia con i militari della Guardia di finanza, hanno rinvenuto nel bagaglio di una cittadina tedesca proveniente da Baltrum, isola sul mare del Nord, 16 mila euro non dichiarati.

La passeggera si è avvalsa dell’istituto dell’oblazione, provvedendo contestualmente al pagamento immediato della sanzione di 300 euro, corrispondente al 5% del denaro eccedente la somma di 10.000 euro.

Si tratta del secondo importante intervento in ambito valutario avvenuto a distanza di pochi giorni grazie alla costante attività di controllo che ADM, in collaborazione con la Guardia di Finanza, esercita negli spazi doganali aeroportuali al fine di evitare movimentazione illecita di denaro nel territorio italiano.

