A Olbia sono 144 i positivi al coronavirus: “La situazione non desta preoccupazione”

La situazione coronavirus a Olbia.

A Olbia sono 144 le persone attualmente positive al coronavirus ovvero 33 in più rispetto alla settimana scorsa. A comunicarlo è stato il sindaco Settimo Nizzi, anch’esso contagiato qualche giorno fa. “La situazione non desta quindi preoccupazione, anche per quanto riguarda la pressione sulle strutture ospedaliere“, ha spiegato il primo cittadino.

Il sindaco poi ha parlato anche della polemica nata dopo l’annullamento del Festival Mirtò. “È doveroso altresì precisare che la manifestazione Mirtò non si è svolta per ragioni che nulla hanno a che fare con la situazione epidemiologica sanitaria e tantomeno per scelta dell’amministrazione comunale. Si è trattato, piuttosto, di una decisione degli organizzatori, che rispettiamo, ma che non deve essere confusa con altre questioni come la diffusione del virus, sulle quali continuerò ad aggiornarvi personalmente ed in modo puntuale”.

(Visited 265 times, 265 visits today)