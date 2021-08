Jessica Mazzoli ancora in guerra con Morgan.

E’ ancora guerra tra Jessica Mazzoli e Morgan. I due, genitori di Lara, non sono per niente destinati a fare pace. Ieri la cantante di Olbia, fresca del suo nuovo feat Zero Reias con Favelas JFlous e appena guarita dal covid, si è accorta di essere stata bloccata sui social dal suo ex.

Mazzoli ha così condiviso tramite alcune storie l’azione del cantante di Milano e ci ha riso sopra, condividendo anche il suo post ironico, pubblicato nella festa del papà, dove aveva taggato il padre di Lara, per ricordagli di non essersi mai occupato di sua figlia.

Tuttavia, i due sembrano essere in perfetta armonia, almeno per quanto riguarda gli schieramenti sulla vicenda del concerto organizzato dal rapper Salmo. L’ex gieffina di Olbia ha preso le difese del rapper, pubblicando una storia in cui riprende le dichiarazioni dell’assessore al Turismo di Olbia Marco Balata e se la prende con Fedez. “Leggete ignoranti, invece di parlare a sproposito e provare a fare i politici in una regione di cui conoscete solo Porto Cervo utilizzando prefazioni per sentito dire”, dichiara Mazzoli.

Anche Morgan è andato contro Fedez. In una intervista su La Repubblica ha detto: “Al di là del merito, ha il coraggio di ribellarsi, si è posto in maniera personale e anche criticabile contro un muro di omertà e di apatia e indifferenza che è di tutti i nostri ex amici e colleghi, cantanti e cantautori, che scrivono tante belle parole ma poi fanno cilecca nel momento in cui pensano al conto in banca e si fanno soltanto i fatti loro”.

