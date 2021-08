Il sindaco di Olbia sull’annullamento di Mirtò.

Il sindaco di Olbia Settimo Nizzi torna sulla polemica dell’annullamento del Festival Mirtò ribadendo che “è stata una scelta degli organizzatori” e che “non c’è nessuna emergenza sanitaria in città”.

Stessa posizione dell’assessore al Turismo Marco Balata. ” “Mirtò non è stata annullata per motivi sanitari, visto che non esiste alcun ordinanza che al momento ne vieti lo svolgimento secondo le normative vigenti. Se l’organizzazione di Mirtò ha deciso di non far esporre gli artigiani e di non proporre i loro eventi, questo non può certo dipendere dalla situazione sanitaria di Olbia“, ha commentato l’assessore.

L’annullamento del Festival aveva infatti scatenato la polemica, con Fedez che aveva apertamente puntato il dito contro Salmo dopo il concerto a sorpresa organizzato sul molo Brin di Olbia. “Del concerto-protesta di Olbia iniziano ad arrivare le conseguenze – aveva dichiarato il cantante di Mille in una storia -, ed è giusto perché quando si protesta bisogna pagare le conseguenze ed è giusto che le paghino gli altri vero? perché davanti alla voglia di un artista benestante di cantare fortissimo è giusto che paghino i piccoli commercianti e artigiani di Olbia che oggi si sono visti annullare la sagra del mirto”.

